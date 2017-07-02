Климатический феномен на Сумщине (Фото)
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Сумах, вчера, 1 июля, пронесся ураган, который сломал немало деревьев, сорвал крышу Сумской таможни и градом побил автомобили. Шквальный ветер также выкорчевывал деревья, сносил электроопоры и срывал сети.
Сумчане публиковали фото непогоды и огромного града. Больше фото можно пересмотрят по ссылке.
Также были зафиксированы редкий тип облаков — «шельхових», которые в прошлом году прошлись по Черниговщине.
Фото из соцсетейДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым