Климакс у мужчин:как действовать?

magictr | 11.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Климакс у мужчин

Все решается довольно просто

* Хвойно – валериановые ванны. Они отлично помогают гармонизировать состояние. Купить в аптеке хвойный экстракт и настойку валерианы. Возьмите 1 флакон валерианы, равную пропорцию хвойного экстракта. Курс – 10 процедур. Лучше принимать ванну на ночь.

* Используйте тонизирующие настойки женьшеня или левзеи.

* Смесь грецких орехов с пергой 1:1 повышает потенцию.

* Кора калины, кора крушины ольховідної, омела белая, мелисса, боярышник, пустырник. Тщательно измельчить, смешать и залить стаканом кипятка. Кипятить 5 минут, настаивать час. Принимать по 0,5 стакана два-три раза в день.

* Корень валерианы, трава пустырника, фенхель и тмин измельчить, смешать столовую ложку смеси со стаканом кипятка. Довести до кипения и процедить. Принимать трижды в день по полстакана.

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