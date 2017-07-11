Климакс у мужчин:как действовать?
Все решается довольно просто
* Хвойно – валериановые ванны. Они отлично помогают гармонизировать состояние. Купить в аптеке хвойный экстракт и настойку валерианы. Возьмите 1 флакон валерианы, равную пропорцию хвойного экстракта. Курс – 10 процедур. Лучше принимать ванну на ночь.
* Используйте тонизирующие настойки женьшеня или левзеи.
* Смесь грецких орехов с пергой 1:1 повышает потенцию.
* Кора калины, кора крушины ольховідної, омела белая, мелисса, боярышник, пустырник. Тщательно измельчить, смешать и залить стаканом кипятка. Кипятить 5 минут, настаивать час. Принимать по 0,5 стакана два-три раза в день.
* Корень валерианы, трава пустырника, фенхель и тмин измельчить, смешать столовую ложку смеси со стаканом кипятка. Довести до кипения и процедить. Принимать трижды в день по полстакана.
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