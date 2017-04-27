Клеймо «судимый»: Глабе присудили год и 13 тысяч компенсации
Судебная эпопея с одиозным черниговским общественным активистом Андреем Глабой продолжается уже давно. Еще в прошлом году он был приговорен к одному году ограничения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком сроком на 1 год. Как известно, 9 июля 2015 Андрей Глаба вместе с другими «печально» митингующими пришел с акцией протеста под стены черниговского управления жилищно-коммунального хозяйства. Протестующие требовали от Геннадия Луценко (тогдашнего начальника управления ЖКХ) априори невозможного: вмешаться в тарифные дела, решаются на общегосударственном уровне. 60 агрессивных пикетчиков так вошли в кураж, что готовы были на куски разорвать начальника управления. Организатор этого «жестокого концерта», очевидно, не думал, что за все придется отвечать в суде. Кстати, пострадавшему Геннадию Луценко Андрей Глаба также должен выплатить 13 000 гривен за нанесение морального вреда. Но Андрей Глаба подал апелляцию, но Фемида не стала «брать грех» – судьи оставили приговор без изменений. Это произошло вчера, 26 апреля, в апелляционном суде Черниговской области.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым