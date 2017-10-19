Кладбище на Эвересте (не рекомендуется просмотр впечатлительным) фото, видео
2016-04-24 16:07
Кладбище на Эвересте (не рекомендуется просмотр впечатлительным) фото, видео
Вы наверное обратили внимание на такую информацию, что Эверест — это, в полном смысле слова, гора смерти.
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Штурмуя эту высоту, альпинист знает, что у него есть шанс не вернуться. Гибель могут вызвать недостаток кислорода, сердечная недостаточность, обморожения или травмы. К смерти приводят и роковые случайности, вроде замерзшего клапана кислородного баллона. Более того: путь к вершине настолько сложен, что, как сказал один из участников гималайской экспедиции Александр Абрамов, «на высоте более 8000 метров нельзя позволить себе роскошь морали. Выше 8000 метров ты полностью занят собой, и в таких экстремальных условиях у тебя нет лишних сил, чтобы помогать товарищу». В конце поста будет видео на эту тему
Трагедия, случившаяся на Эвересте в мае 2006 года, потрясла весь мир: мимо медленно замерзавшего англичанина Дэвида Шарпа безучастно прошли 42 альпиниста, но никто не помог ему. Одними из них были телевизионщики канала «Discovery», которые попытались взять интервью у умирающего и, сфотографировав его, оставили одного… А теперь читателям С КРЕПКИМИ НЕРВАМИ можно посмотреть как выглядит кладбище на вершине мира.
На Эвересте группы альпинистов проходят мимо непогребенных трупов, разбросанных то там то тут, это такие же альпинисты, только им не повезло. Кто-то из них сорвался и переломал себе кости, кто-то замерз или просто ослаб и все равно замерз. Какая мораль может на высоте 8000 метров над уровнем море? Здесь уже каждый за себя, лишь бы выжить. Если так хочется доказать самому себе, что ты смертен, то тогда стоит попытаться побывать на Эвересте.
Скорее всего, все эти люди, которые остались лежать там, думали, что это не о них. А теперь они как напоминание о том, что не все в руках человека.
Статистику невозвращенцев там никто не ведет, ведь лезут в основном дикарями и малыми группами от трех до пяти человек. И цена такого восхождения стоит от 25т $ до 60т $. Иногда доплачивают жизнью, если сэкономили на мелочах. Так, на вечной страже там осталось около 150 человек, а может и 200. И многие, кто там побывал, говорят, что чувствуют взгляд черного альпиниста, упирающегося в спину, ведь прямо на северном маршруте находится восемь открыто лежащих тела. Среди них двое россиян. С юга находится около десяти. А вот отклоняться от проложенной тропы альпинисты уже боятся, могут и не выбраться оттуда, и никто их спасать не полезет.
Жуткие байки ходят среди альпинистов, которые побывали на той вершине, ведь она не прощает ошибок и человеческого безразличия. В 1996 году группа альпинистов из японского университета Фукуока поднималась на Эверест. Совсем рядом с их маршрутом оказались трое терпящих бедствие альпинистов из Индии — истощенные, заледеневшие люди просили о помощи, они пережили высотный шторм. Японцы прошли мимо. Когда же японская группа спускалась, то спасать уже было некого индусы замерзли.
Это предполагаемый труп самого первого альпиниста, покорившего Эверест, который погиб на спуске.
Считается, что Мэллори первым покорил вершину и погиб уже на спуске. В 1924 году, Мэллори с напарником Ирвингом начали восхождение. Последний раз их видели в бинокль в разрыве облаков всего лишь в 150 метрах от вершины. Затем облака сошлись и исчезли альпинисты.
Обратно они не вернулись, лишь в 1999 году, на высоте 8290 м, очередные покорители вершины наткнулись на множество тел, погибших за последние 5-10 лет. Среди них обнаружили Мэллори. Он лежал на животе, словно пытавшийся обнять гору, голова и руки вморожені в склон.
Напарника Ирвинга так и не нашли, хотя обвязка на теле Мэллори говорит о том, что пара была друг с другом до самого конца. Веревка была перерезана ножом и, возможно, Ирвинг мог передвигаться и оставив товарища, умер где-то ниже по склону.
Ветер и снег делают свое дело, те места на теле, которые не прикрыты одеждой, обглоданы снежным ветром до костей и, чем старше труп, тем меньше на нем остается плоти.
Эвакуировать мертвых альпинистов никто не собирается, вертолет не может подняться на такую высоту, а тащить на себе тушку от 50 до 100 килограмм альтруистов не находится. Так и лежат непоховані альпинисты на склонах.
Ну не совсем уж все альпинисты такие эгоисты, все-таки спасают и не бросают в беде своих. Только многие, кто погиб — виноваты сами.
Ради установленного личного рекорда бескислородного восхождения, американка Френсис Арсентьева уже на спуске пролежала обессиленная двое суток на южном склоне Эвереста. Мимо завмерзлу, но еще живую женщину проходили альпинисты из разных стран. Одни предлагали ей кислород (от которого она сначала отказывалась, не желая портить себе рекорд), другие наливали несколько глотков горячего чая, была даже супружеская пара, которая пыталась собрать людей, чтобы стащить ее в лагерь, но и они вскоре ушли, так как подвергали риску собственные жизни.
Муж американки, альпинист Сергей Арсентьев, с которым они потерялись на спуске, не дождался ее в лагере, и пошел на ее поиски, при которых тоже погиб.
Весной 2006 года одиннадцать человек погибли на Эвересте – не новость, казалось бы, если бы один из них, британец Дэвид Шарп, не был оставлен в состоянии агонии проходящей мимо группой из около 40 альпинистов. Шарп не был богачом и совершал восхождение без гидов и шерпов. Драматизм заключается в том, что имей он достаточно денег, его спасение было бы возможно. Он и сегодня был бы жив.
Каждой весной на склонах Эвереста, как с непальского, так и из тибетского стороны вырастают многочисленные палатки, в которых развивается одна и та же мечта — взойти на крышу мира. Возможно, из-за пестрого разнообразия палаток, напоминающих гигантские шатры, или из-за того, что с некоторого времени на этой горе происходят аномальные явления, место действия окрестили «Цирк на Эвересте».
Общество с мудрым спокойствием взирало на этот дом клоунов, как на место развлечений, немного волшебный, немного абсурдная, но безвредное. Эверест стал ареной для цирковых представлений, тут совершаются нелепые и смешные вещи: дети приходят на охоту за скороспелыми рекордами, старики совершают восхождения без посторонней помощи, появляются эксцентричные миллионеры, не видевшие кошек даже на фотографии, на вершину совершают посадку вертолеты… Список бесконечен и не имеет ничего общего с альпинизмом, но много общего с деньгами, которые если и не двигают горами, то делают их ниже. Однако, весной 2006 г. «цирк» превратился в театр ужасов, стирая навсегда образ невинности, который обычно ассоциировался с паломничеством на крышу мира.
Весной 2006 года на Эвересте около сорока альпинистов оставили англичанина Дэвида Шарпа одного умирать посреди северного склона; стоя перед выбором, оказать помощь или продолжить восхождение на вершину, они выбрали второе, так как достичь самой высокой вершины мира для них означало совершить подвиг.
В тот самый день, когда Дэвид Шарп умирал в окружении этой хорошей компании и в полном презрении, средства массовой информации всего мира пели дифирамбы Марку ІнглІсу, новозеландском гиду, который за неимением ног, ампутированных после профессиональной травмы, взобрался на вершину Эвереста на протезах из углеводородного искусственного волокна с закрепленными на них кошками.
Новость, представленная СМИ как суперпоступок, как доказательство того, что мечты могут изменить действительность, скрывала в себе тонны мусора и грязи, так что и сам Инглис стал говорить: никто не помог британцу Дэвиду Шарпу в его страданиях. Американская веб-страница mounteverest.net подхватила новость и начала тянуть за ниточку. На конце ее — история человеческой деградации, которую трудно понять, ужас, который скрыли бы, если бы не средства информации, которые взялись расследовать инцидент.
Дэвид Шарп, поднимавшийся на гору самостоятельно, участвуя в восхождении, организованной фирмой «Азия Треккинг», умер, когда его баллон с кислородом отказал на высоте 8500 метров. Это произошло 16 мая. Шарп не был новичком в горах. В свои 34 года он уже восходил на восьмитысячник Чо – Ойю, проходя наиболее сложные участки без использования перил, что может и не является героическим поступком, но по меньшей мере, показывает его характер. Неожиданно оставшись без кислорода, Шарп сейчас же почувствовал себя плохо и сразу же упал на скалы на высоте 8500 метров посреди северного гребня. Некоторые из тех, кто его опередил, уверяют, что думали, что он отдыхает. Несколько шерпов поинтересовались его состоянием, спрашивали, кто он и с кем путешествовал. Он ответил: «Меня зовут Дэвид Шарп, я здесь вместе с «Азия Треккинг» и просто хочу поспать».
Северный гребень Эвереста.
Новозеландец Марк Инглис с двумя ампутированными ногами, переступил своими углеводородными протезами через тело Дэвида Шарпа, чтобы достичь вершины; он был один из немногих, кто признал, что Шарпа действительно оставили умирать. «По меньшей мере, наша экспедиция была единственной, которая что-то сделала для него: наши шерпы дали ему кислород. В тот день мимо него прошли около 40 человек, и никто ничего не сделал», — заявил он.
Восхождение на Эверест.
Первым, кого насторожила смерть Шарпа, был бразилец Витор Негрете, который, кроме того, заявил, что в высокогорном лагере его обокрали. Никаких более подробностей Витор так и не смог сообщить, т. к. через два дня умер. Негрете ступил на вершину с северного гребня без помощи искусственного кислорода, но во время спуска начал чувствовать себя плохо и запросил по радио помощь у своего шерпа, который и помог ему добраться до лагеря № 3. Он умер в своей палатке, возможно, из-за отека, вызванного пребыванием на высоте.
В противовес общепринятому мнению, большинство людей умирает на Эвересте во время хорошей погоды, а не тогда, когда гора покрывается тучами. Безоблачное небо воодушевляет каждого, независимо от его технического снаряжения и физических возможностей, вот тут его и подстерегают отеки и типовые коллапсы, вызванные высотой. Этой весной крыша мира знала период хорошей погоды, который продолжался в течение двух недель без ветра и облаков, достаточный, чтобы побить рекорд восхождений в это же время года: 500.
Лагерь после шторма.
При худших условиях многие не стали бы подниматься и не погибли бы…
Дэвид Шарп все еще оставался жив, проведя ужасную ночь на высоте 8500 метров. В течение этого времени у него была фантасмагорическая компания «мистера желтые сапоги», трупа индийского альпиниста, одетого в старые желтые пластиковые ботинки «Кофлач», находящегося там годы, лежа на гребне посреди дороги и все еще в состоянии эмбриона.
Грот, где умер Дэвид Шарп. Из этических соображений тело закрашено белым.
А вот, если у вас еще останутся силы и нервы, Варанаси — город мертвых (не рекомендуется просмотр впечатлительным)
Дэвид Шарп не должен был умереть. Достаточно было бы того, чтобы коммерческие и некоммерческие экспедиции, которые отправлялись на вершину, договорились спасти англичанина. Если этого не произошло, то только потому, что не было ни денег, ни оборудования, в базовом лагере не было никого, кто мог бы предложить шерпам, занимающиеся такой работой, хорошую сумму долларов в обмен на жизнь. И, поскольку не было экономического стимула, прибегли к ошибочному азбучному выражению: «на высоте нужно быть самостоятельным». Если бы этот принцип был верен, на вершину Эвереста не ступали бы старцы, незрячие, люди с различными ампутациями, абсолютно безграмотные, больные и другие представители фауны, которые встречаются у подножия «иконы» Гималаев, прекрасно зная, что то, что не сможет сделать их компетенция и опытность, позволит их толстая чековая книжка.
Три дня спустя после гибели Дэвида Шарпа руководитель «Peace Project» Джеми Мак Гиннес и десять его шерпов спасли одного из его клиентов, вошел в штопор, чуть позже, после восхождения на вершину. На это потратили 36 часов, но на импровизированных носилках его эвакуировали с вершины, донеся до базового лагеря. Можно или нельзя спасти умирающего? Он, конечно, немало заплатил, и это спасло ему жизнь. Дэвид Шарп заплатил только за то, чтобы иметь в базовом лагере повара и палатку.
Спасательные работы на Эвересте.
Несколько дней спустя двух членов одной экспедиции из Кастилии-Ла-Манчи хватило, чтобы эвакуировать одного полуживого канадца имени Винс с Северного седла (на высоте 7000 метров) под равнодушными взглядами многих из тех, кто там проходил.
Транспортировки.
Немного позднее был один эпизод, который окончательно решит споры о том, можно или нет оказывать помощь умирающему на Эвересте. Гид Гарри Кикстра получил задание вести одну группу, в которой среди его клиентов фигурировал Томас Вебер, имел проблемы со зрением вследствие изъятия в прошлом опухоли мозга. В день подъема на вершину Кикстра, Вебер, пять шерпов и второй клиент, Линкольн Холл, вышли вместе из третьего лагеря ночью при хороших климатических условиях.
Обильно глотая кислород, чуть больше чем через два часа они наткнулись на труп Дэвида Шарпа, с брезгливостью обошли его и продолжили путь на вершину. Вопреки проблемам со зрением, высота должна была бы обострить, Вебер поднимался самостоятельно, используя перила. Все происходило, как было предусмотрено. Линкольн Холл со своими двумя шерпами продвинулся вперед, но в это время у Вебера серьезно ухудшилось зрение. В 50 метрах от вершины Кикстра решил закончить восхождение и направился со своим шерпом и Вебером назад. Мало — помалу группа стала спускаться с третьей ступени, затем второй… пока вдруг Вебер, казался обессиленным и потерял координацию, не бросил панический взгляд на Кикстру и не огорошил его: «Я умираю». И умер, падая ему на руки посреди гребня. Никто не мог его оживить.
Кроме того, Линкольн Холл, возвращаясь с вершины, стал чувствовать себя плохо. Предупрежден по радио Кикстра, все еще находясь в состоянии шока от смерти Вебера, послал одного из своих шерпов навстречу Холла, но последний упал на 8700 метров и, несмотря на помощь шерпов, на протяжении девяти часов пытались его оживить, не смог подняться. В семь часов они сообщили, что он мертв. Руководители экспедиции посоветовали шерпам, озабоченным начинается темнотой, оставить Линкольна Холла и спасать свои жизни, что они и сделали.
Склоны Эвереста.
Тем же утром, спустя семь часов, гид Дан Мазур, который направлялся с клиентами по дороге на вершину, наткнулся на Холла, который, на удивление, оказался жив. После того, как ему дали чай, кислород и лекарства, Холл смог сам поговорить по радио со своей группой на базе. Тотчас же все экспедиции, находившиеся на северной стороне, договорились между собой и выслали отряд из десяти шерпов ему на помощь. Совместно они сняли его с гребня и вернули к жизни.
Обморожения.
Он обморозил руки — минимальная потеря в этой ситуации. Так же должны были бы поступить и с Дэвидом Шарпом, но в отличие от Холла (один из наиболее знаменитых гималайцев из Австралии, участник экспедиции, открывшей один из путей на северной стороне Эвереста в 1984 году), у англичанина не было знаменитого имени и группы поддержки.
Случай с Шарпом не является новостью, каким бы скандальным это ни казалось. Голландская экспедиция оставила умирать на Южном седле одного индийского альпиниста, оставив его всего в пяти метрах от своей палатки, оставив, когда он еще что-то шептал и махал рукой.
Известная трагедия, потрясшая многих, произошла в мае 1998 года. Тогда погибла супружеская пара — Сергей Арсентьев и Френсис Дистефано.
Сергей Арсентьев и Френсис Дистефано-Арсентьева, проведя на 8,200 м три ночи (!), вышли на восхождение и взошли на вершину 22/05/1998 в 18:15.Восхождение совершено без использования кислорода. Таким образом, Френсис стала первой американской женщиной и всего второй за всю историю женщиной, совершившей восхождение без кислорода.
Во время спуска супруги потеряли друг друга. Он спустился в лагерь. Она — нет.
На следующий день пять узбекских альпинистов шли на вершину мимо Френсис — она еще была жива. Узбеки могли помочь, но для этого отказаться от восхождения. Хотя один их товарищ уже взошел, а в этом случае экспедиция уже считается успешной.
На спуске встретили Сергея. Сказали, что видели Френсис. Он взял кислородные баллоны и ушел. Но пропал. Наверное сильным ветром сдуло в двухкилометровую пропасть.
На следующий день идут трое других узбеков, три шерпа и двое из Южной Африки — 8 человек! Подходят к ней — она уже вторую холодную ночевку провела, но еще жива! Опять все проходят мимо — на вершину.
«Мое сердце замерло, когда я понял, что этот человек в красно-черном костюме был жив, но абсолютно один на высоте 8,5 км, всего в 350 метрах от вершины, – вспоминает британский альпинист. – Мы с Кэти, не размышляя, свернули с маршрута и попытались сделать все возможное, чтобы спасти умирающую. Так закончилась наша экспедиция, которую мы готовили годами, выпрашивая деньги у спонсоров… Нам не сразу удалось добраться до нее, хотя она лежала и близко. Двигаться на такой высоте –то же самое, что бежать под водой…
Мы обнаружив ее, пытались одеть женщину, но ее атрофировались мышцы, она была похожа на тряпичную куклу и все время бормотала: „Я американка. Пожалуйста, не оставляйте меня“…
Мы одевали ее два часа. Моя концентрация внимания была потеряна из-за пронизывающего до костей дребезжащего звук, розривавшего зловещую тишину, – продолжает свой рассказ Вудхолл. – Я понял: Кэти вот-вот и сама замерзнет насмерть. Надо было выбираться оттуда как можно скорее. Я попытался поднять Фрэнсис и нести ее, но это было бесполезно. Мои тщетные попытки спасти ее подвергали риску Кэти. Мы ничего не могли сделать.»
Не проходило и дня, чтобы я не думал о Фрэнсис. Через год, в 1999-м, мы с Кэти решили повторить попытку добраться до вершины. Нам это удалось, но на обратном пути мы в ужасе заметили тело Фрэнсис, она лежала так, как мы ее оставили, идеально сохранившейся под влиянием низких температур.
Такого конца никто незаслуговує. Мы с Кэти пообещали друг другу вернуться на Эверест снова, чтобы похоронить Фрэнсис. На подготовку новой экспедиции ушли 8 лет. Я завернул Фрэнсис в американский флаг и вложил записку от сына. Мы столкнули ее тело в обрыв, подальше от глаз других альпинистов. Теперь она покоится с миром. Наконец, я смог сделать что-то для нее.» Йен Вудхолл.
Через год тело Сергея Арсеньева было найдено: «Прошу прощения за задержку с фотографиями Сергея. Мы отчетливо видели — я помню фиолетовый пуховый костюм. Он был в положении как бы поклона, лежа сразу за Джохеновским (Jochen Hemmleb — историк экспедиции — С. К.) „неявно выраженным ребром“ в районе Мэллори примерно 27150 футах (8254 м). Я думаю, это — он.» Джейк Нортон, участник экспедиции 1999 года.
Но в том же году был случай, когда люди остались людьми. В украинской экспедиции парень провел почти там же, где американка, холодную ночь. Свои спустили его до базового лагеря, а далее помогали более 40 человек из других экспедиций. Легко отделался — четыре пальца удалили.
«В таких экстремальных ситуациях каждый имеет право решать: спасать или не спасать партнера… Выше 8000 метров ты полностью занят самим собой и вполне естественно, что не помогаешь другому, так как у тебя нет лишних сил». Мико Имаи.
На Эвересте шерпы действуют, как прекрасные актеры второго плана в фильме, снятом для прославления актеров без гонорара, молча исполняющих свою роль.
Шерпы на работе.
Но шерпы, которые предоставляют свои услуги за деньги, являются в этом деле главными. Без них нет ни перильных веревок, ни многих восхождений, ни, естественно, спасения. И для того, чтобы они оказали помощь, нужно, чтобы им платили деньги: шерпов научили продаваться за деньги, и они используют тариф при любых встречающихся обстоятельств. Так же как бедный альпинист, который не в состоянии заплатить, шерп сам может оказаться в тяжелом положении, поэтому по той же причине он является пушечным мясом.
Положение шерпов очень затруднительно, т. к. они берут на себя в первую очередь риск организовать «спектакль», чтобы даже наименее квалифицированные смогли урвать себе кусок того, за что заплачено.
Обморозившийся шерп.
«Трупы на маршруте – хороший пример и напоминание о том, что надо быть более осторожными на горе. Но с каждым годом людей все больше, и по статистике трупов будет с каждым годом прибавляться. То, что в нормальной жизни неприемлемо, на больших высотах рассматривается как норма.» Александр Абрамов, Мастер Спорта СССР по альпинизму.
«Нельзя продолжать совершать восхождения, лавируя между трупами, и делать вид, что это в порядке вещей». Александр Абрамов.
«Зачем вы идите на Эверест?» спросили у Джорджа Мэллори.
«Потому что он есть!»
Мэллори первым покорил вершину и погиб уже на спуске. В 1924 году связка Мэллори-Ирвинг начала штурм. Последний раз их видели в бинокль в разрыве облаков всего лишь в 150 метрах от вершины. Затем облака сошлись и исчезли альпинисты.
Загадка их исчезновения, первых европейцев, остались на Сагарматхе, волновала многих. Но чтобы узнать, что случилось с альпинистом, потребовались многие годы.
В 1975 году один из покорителей уверял, что видел какое-то тело в стороне от основного пути, но не стал подходить, чтобы не потерять силы. Понадобилось еще двадцать лет, чтобы в 1999 году, при траверсе склона от 6 высотного лагеря (8290 м) на запад, экспедиция наткнулась на множество тел, погибших за последние 5-10 лет. Среди них обнаружили Мэллори. Он лежал на животе, распростершись, словно обнимая гору, голова и руки были вморожені в склон.
«Перевернули — глаза закрыты. Значит, умер не внезапно: когда разбиваются, у многих они остаются открытыми. Спускать не стали — там и похоронили.»
Ирвинга так и не нашли, хотя обвязка на теле Мэллори говорит о том, что пара была друг с другом до самого конца. Веревка была перерезана ножом и, возможно, Ирвинг мог передвигаться и оставив товарища, умер где-то ниже по склону.
Страшные кадры канала «Дискавери» в сериале «Эверест — за грянью возможного». Когда группа находит замерзающую человека, снимает его на камеру, да лишь интересуется именем, оставляя умирать в одиночестве в ледяной пещере:
Сразу же возникает вопрос, а как же это: