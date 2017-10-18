Китайский социализм выходит на мировую авансцену: Си Цзиньпин озвучил планы
2017-10-18 15:10
Китайский социализм выходит на мировую авансцену: Си Цзиньпин озвучил планы
Председатель КНР выступил на сегодняшнем съезде Компартии.
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В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), на котором собрались более 2000 делегатов со всей Поднебесной, передает Rus.Media. Хотя обсуждение судеб КНР в основном будет проходить за закрытыми дверями, содержание вступительного доклада генсека партии уже известно. В своем выступлении перед делегатами Си Цзиньпин определил 14 принципов «социализма с китайской спецификой». Это выражение вошло в политический словарь китайских коммунистов еще во времена Дэн Сяопина, но его содержание постоянно менялось. По версии Си Цзиньпина, теперь в него будет входить усиление влияния Китая на международной арене и борьбы за «чистоту рядов» внутри страны.
Некоторые из 14 тезисов Си Цзиньпина повторяют многолетнюю риторику китайских коммунистов о «лидирующей роли партии» и «усилия на благо народа». Однако есть среди них и характерные пункты, например, «обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования» и активизация глобальных интеграционных проектов.
Как известно, Си Цзиньпин с самого начала своего правления в 2012 году развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией. В своей вступительной речи на нынешнем съезде он дал понять, что она не только будет продолжена, но и может получить еще больший размах. «Мы будем выводить на чистую воду тигров, смахивать мух и охотиться на лисиц», — подчеркнул председатель КНР, имея в виду, что антикоррупционная кампания коснется чиновников всех рангов.
При нынешнем главе партии увеличился и вес Китая на международной арене, о чем он не забыл упомянуть. «Мягкая сила» и международное влияние Китая значительно выросли, — отметил Си. — Международное положение страны вышла на небывалый уровень». «Пришло время нам выйти на авансцену мира и начать делать больший вклад в историю человечества», — добавил генсек.
Но речь главы страны была посвящена не только успехам. Он предупредил, что партию ждут «существенные изменения», а все жители страны должны объединиться, чтобы реализовать «китайскую мечту об омоложении нации». Трактовать это высказывание можно с экономической точки зрения. Как ранее уточняли эксперты, китайская экономика нуждается в переходе на новую модель. Экономическое развитие привело к тому, что рабочая сила в стране подорожала, но основой взрывного роста китайского экспорта был именно дешевый труд.
Если Компартия не справится с этой проблемой, у миллиардного населения Поднебесной могут возникнуть сомнения в целесообразности существования самой однопартийной системы. Из этого следует и небывалый размах антикоррупционной кампании Си Цзиньпина: в нынешней непростой ситуации получить кредит доверия от населения на осуществление масштабных реформ могут только абсолютно чистые в моральном плане руководители.
Вспомнил Си Цзиньпин и про экологическую проблему КНР. Второй экономикой мира Китай стал, заплатив высокую цену. Удешевляла китайские товары не только низкая стоимость рабочей силы, но и «грязное» промышленное производство, которое поставило страну в непростое экологическое положение. Если подобное пренебрежение к окружающей среде продолжится в ближайшие десятилетия Китай окажется на грани экологической катастрофы. Поэтому одним из 14 тезисов генсека КПК как раз стала «охрана окружающей среды». Он подчеркнул, что в этой сфере стране нужно «пройти долгий путь».
В любом случае, XIX съезд Компартии Китая только начался и наверняка готовит еще немало сюрпризов. По заявлению официального представителя То Чжэня, делегатам предстоит заслушать рабочий доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, внести изменения в Устав КПК и избрать новый состав Центрального комитета КПК. В руководство партии должно прийти новое поколение управленцев, которым предстоит воплотить в жизнь 14 принципов «социализма с китайской спецификой».