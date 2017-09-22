Китайский флагман обошел iPhone X по цене
2017-09-20 19:07
Китайский флагман обошел iPhone X по цене
Теперь китайцы решили выпускать далеко не бюджетные телефоны.
Китайский производитель электроники Huawei представит новый флагман Mate 10. Судя по утечкам, цена на новинку будет больше чем у нашумевшего iPhone X. По предварительной информации, за гаджет придется заплатить 1100 долларов. Сама новинка будет представлена в двух вариантах. Mate 10 Pro однозначно будет дороже чем 1000 долларов, а “младший брат” будет стоить меньше, однако точная цена пока неизвестна, передает Rus.Media.
Что касается “начинки”, флагман будет оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080?2160 пикселей, процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Емкость батареи не такая уж и большая: всего 4000 мАч. Этого мало для современных флагманов с большими экранами и мощными процессорами.
Новинка будет представлена в октябре 2017 года. Также истоки дали понять, что телефон будет оснащен ШИ-умениями и системой распознавания лиц, которую компания еще не устанавливала в свои флагманы. Разработчики заявляют, что новый чип телефона обойдет чип A11 в iPhone X по производительности.