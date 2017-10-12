Китаянок после пластики не пустили в самолет
12.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-11 21:06
Китаянок после пластики не пустили в самолет
Женщины из Китая отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели – праздника, который отмечают в течение семи дней.
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Там они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле, передает Rus.Media.
Через бинты, отеки и изменения в результате операций, лица женщин потеряли сходство с фотографиями в документах, которые они показывали. Снимок, на котором три забинтованные туристки сидят в аэропорту с документами в руках и ждут решения иммиграционной службы, стал вирусным в китайских соцсетях.