Китай “отжал” Алтай, россияне в панике
2017-10-02 16:54
Китай “отжал” Алтай, россияне в панике
Российская аудитория сразу же выразила свое мнение.
Популярное издание China Daily опубликовало яркие снимки Алтая, указав, что регион является частью Китая, что вызвало негодование у россиян, передает Rus.Media.
Соответствующий пост, который совсем недавно появился в социальной сети Twitter, стал настоящим центром скандала.
“Полюбуйтесь красотой осеннего Алтая – отдаленной и малозаселенной территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая”, – говорится в сообщении.
Российская аудитория сразу же выразила свое мнение в комментариях под постом.
Инцидент стал новым поводом высмеять жителей РФ. На этот раз за незнание географии.
Необычные природные достопримечательности Алтая
Одновременно другие пользователи сети пытались доказать, что в поднебесной есть свой Алтай.
Напомним, Алтай (так называемый Большой Алтай), действительно, находится не только в России: макрорегион входит в состав как РФ, так и Монголии, Казахстана и Китая.