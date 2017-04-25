«Кина не будет»: Украина больше не подает электроэнергию на оккупированные территории
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в ночь на вторник, 25 апреля, отключила неподконтрольную Киеву территорию Луганской области от энергоснабжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Всеволод Ковальчук. По информации заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, долг компании «Луганское энергетическое объединение» за потребленную электроэнергию на неконтролируемой территории Луганской области перед ГП «Энергорынок» составляет около 2,6 миллиарда гривен (из общего долга 5,2 млрд гривен), а долг «ДТЭК Донецкоблэнерго» за поставленную неконтролируемой часть Донецкой области электроэнергию составляет менее 0,5 миллиарда гривен (из общего долга 5,8 миллиарда гривен). Именно этим фактом заместитель министра объясняет решение ограничить перетоки электроэнергии, в первую очередь на неконтролируемой территории Луганской области. Впрочем, в самопровозглашенному образовании «ЛНР» вскоре после прекращения Украины энергоснабжения заявили, что восстановили подачу электроэнергии в большинстве районов Луганска, а глава «республики» Игорь Плотницкий пообещал, что «ЛНР» не останется без света, если Украина прекратит подачу электроэнергии, сообщил « Интерфакс ».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым