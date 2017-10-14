Ким Кардашян показала архивное фото для Playboy
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-14 11:51
Ким Кардашян показала архивное фото для Playboy
Звезда реалити-шоу Ким Кардашян поделилась фотографией, которую сделали 10 лет назад.
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Кажется, Ким решила подогревать к себе интерес, пользуясь старыми снимками, передает Rus.Media. На этот раз на ее странице в соцсети Instagram появилось фото, сделанное во время съемок для известного издания Playboy, создатель которого недавно умер.
Как говорится в подписи фотографии уже 10 лет, а эта курьезная звезда почти не изменилась. Откровенный красный купальник пришелся по душе підписникам Ким, ведь за несколько часов фото понравилось более 600 тысяч человек.