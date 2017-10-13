Ким Кардашян окончательно разочаровала своих поклонников
13.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-13 15:10
Ким Кардашян окончательно разочаровала своих поклонников
Поклонники Ким Кардашян шокированы появлением на страницах СМИ ее фото в коротких шортах.
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На снимке заметна дряблость кожи в области бедер, а также целлюлит. Сама модель после ознакомления с этими кадрами обвинила издание в том, что ей “дорисовали” недостатки, передает Rus.Media.