Ким Чен Ын ввел сестру в политбюро правящей партии КНДР
2017-10-08 18:11
Ким Чен Ын ввел сестру в политбюро правящей партии КНДР
До назначения заместителем члена политбюро Трудовой партии младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, отвечала за поставку в Корейскую народную армию угля, электроэнергии, топлива, одежды и других предметов первой необходимости.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою младшую сестру Ким Е Чжон заместителем члена политбюро правящей в КНДР Трудовой партии, передает Rus.Media. Об этом сообщает Reuters.
28-летняя Ким Е Чжон, по информации агентства, заменила в руководящих органах страны другую свою родственницу, тетю Ким Чен Ына, которая во времена Ким Чен Ира (лидер КНДР в 1994-2011 годах) играла ключевую роль при принятии политических решений.
Американский эксперт по Северной Корее Майкл Мэдден назвал перестановки в руководстве очередной демонстрацией консолидации власти в руках семьи лидера КНДР.