Ким Чен Ын, который присел, стал новой звездой мемов
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 15:14
Ким Чен Ын, который присел, стал новой звездой мемов
Глава Северной Кореи превратился в героя мемов за странное положение на корточках.
Соцсети не слишком боятся ядерного оружия и угрозы Ким Чен Ына, поэтому не стесняются превращать фото с ним в разные мемы: от “гопника на корточках” и до танцора , передает Rus.Media . Лучше не шутить в Reddit, а то обороты набирает сравжній фотошоп-батл в отношении руководителя КНДР. А какой арт вам больше всего понравился?
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“Обновленные” фото: