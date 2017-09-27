Киевским школьникам продлили каникулы ради экономии бюджета
27.09.2017 | Политика | Комментариев нет|
2014-10-17 08:34
Киевским школьникам продлили каникулы ради экономии бюджета
Киевские власти продлили на одну неделю осенние каникулы в столичных школах
«У меня для вас хорошая новость – осенние каникулы у вас в этом году будут длиннее и продлятся две недели», – сказал мэр Киева Виталий Кличко во время открытия спортивной площадки гимназии № 48.
Таким образом, каникулы продлятся с 27 октября по 10 ноября.
По словам Кличко, это позволит городу сэкономить 25 млн грн на отоплении и электроэнергии.
Как сообщалось, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило о начале отопительного сезона в Украине с 1 ноября.