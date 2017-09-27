Киевским школьникам продлили каникулы ради экономии бюджета

despravda | 27.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2014-10-17 08:34

Киевским школьникам продлили каникулы ради экономии бюджета
Киевские власти продлили на одну неделю осенние каникулы в столичных школах

 

«У меня для вас хорошая новость – осенние каникулы у вас в этом году будут длиннее и продлятся две недели», – сказал мэр Киева Виталий Кличко во время открытия спортивной площадки гимназии № 48.

Таким образом, каникулы продлятся с 27 октября по 10 ноября.

По словам Кличко, это позволит городу сэкономить 25 млн грн на отоплении и электроэнергии.

Как сообщалось, ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило о начале отопительного сезона в Украине с 1 ноября.

 

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