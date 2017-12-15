Киевский лжеминер снова надолго сядет за решетку
Злоумышленника, который “минировал” станции метро “Лесная”, “Лыбидская” и следственный изолятор в Киеве, приговорен Шевченковским райсудом столицы к пяти годам лишения свободы.
Злоумышленника, который “минировал” станции метро “Лесная”, “Лыбидская” и следственный изолятор в Киеве, приговорен Шевченковским райсудом столицы к пяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева, передает Rus.Media.
Шевченковский районный суд в Киеве приговорил уроженца Винницкой обл. дважды звонил на спецлинию 102 и сообщил о подготовке взрыва на двух станциях метро и государственного учреждения, за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, к пяти годам лишения свободы.
В информации отдела коммуникации полиции Киева уточняется, что получив сообщение от злоумышленника, правоохранители и взрывотехники осмотрели станции метро “Лесная”, “Лыбидская” и следственный изолятор. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили.
После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали псевдоминера – ранее судимого уроженца Винницкой обл. Выяснилось, что злоумышленник звонил с телефона. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. При этом отметил, что сделал звонки ради развлечения.
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Иван Иванов