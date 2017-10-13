Киевляне об убитом муже судьи Цокол: “Он работал в СБУ или милиции” (видео)
2015-12-29 21:41
Киевляне об убитом муже судьи Цокол: “Он работал в СБУ или милиции” (видео)
Жители киевской многоэтажки по улице Тулузы 3Б подтвердили громкую новость: убит любимый мужчина судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая вела дела народного депутата от “Радикальной партии” Игоря Мосийчука, лидера партии “УКРОП” Геннадия Корбана.
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Соседи не знают фамилию погибшего, только имя – Андрей. Его убили вечером 28 декабря. около десяти часов. Выстрелов было восемь – столько гильз найдено на месте трагедии.
По словам консьержки Валентины, открыли стрельбу еще на улице, так как следы от пуль видны на входных дверях в подъезд. Андрей забежал в подъезд и на первом этаже в него несколько раз выстрелили. Там он и умер.
– Я работаю до 6 вечера, и в тот момент меня не было. А если бы была, то и меня бы убили, как свидетеля, – сказала консьержка.
Соседи приняли выстрелы за взрывы петард. Об убийстве и мысли не было.
– Уже через некоторое время я увидела, что возле нашего дома стоят патрули полиции. А потом мы узнали, что в подъезде нашего дома произошло убийство, – рассказала местная жительница. – Мы все в шоке. Почему его убили – не представляю.
Люди охарактеризовали Андрея, как приветливого человека. По их словам, с Ларисой он жил около 3 трех лет, а сама судья живет в доме более 10 лет.
– Говорят, что он работал в СБУ или милиции. Однако точно я не знаю, – сказала консьержка.
Лариса Цокол – известная судья
В Печерском суде Киева рассматривают наиболее резонансные процессы страны. Имя Ларисы Цокол появлялось в новостях из следующих процессов:
– В 2015 она не взяла под стражу “бриллиантового” прокурора Александра Корнийца, хоть тот и не выплатил залог.
– В этом же году она рассматривала дела в отношении Игоря Мосийчука и отпустила из-под стражи.
– Также она вела дело Геннадия Корбана, но потом отказалась от процесса.
– В 2010 взяла самоотвод в слушании жалобы об отказе в возбуждении уголовного дела относительно Леонида Кучмы и Владимира Литвина по жалобе представителя Мирославы Гонгадзе Валентины Теличенко.
– В 2005 продлила срок задержания экс-губернатора Харьковской области Евгения Кушнарева на 10 суток.
– В 2004 году отменила постановление Управления по расследованию особо тяжких дел ГПУ о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Пукача, которого обвиняли в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.