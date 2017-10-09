Киевлян предупреждают о сильный дождь
2017-10-09 11:14
Киевлян предупреждают о сильный дождь
Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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До конца суток 9 октября в столице и области ожидается сильные ливни в течение дня, передает Rus.Media.
Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
“9 октября до конца ночи сильный дождь”, – говорится в сообщении.
Украинский гидрометцентр сообщает, что температура днем будет достигать 10-12 °C, ветер северо-западный, 7-12 м/сек.
Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Киеве дождь, что начался еще в воскресенье, в течение дня закончится.
“Киевский этот дождь – плотный. Почти везде пасмурно или сыро, но Киевщина попала хорошо в эти ведра воды. Но это только сейчас. Чтобы почувствовать понедельник. В течение дня дождь отойдет от столицы”, – отметила она.