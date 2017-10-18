Киев разорвал еще одно военное соглашение с РФ

despravda | 18.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-18 15:06

Киев разорвал еще одно военное соглашение с РФ
Документ отвечал за сохранение специализации предприятий военного назначения.

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Кабинет министров Украины разорвал соглашение с российским правительством о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения, передает Rus.Media. Соответствующее решение украинские власти приняли в среду, 18 октября.

Соглашение предусматривало, что Украина и Россия будут способствовать сохранению производственной и научно-технической специализации, которая сложилась между странами.

Также предполагалось, что стороны соглашения не будут продавать или передавать третьей стороне, в том числе иностранным организациям, материалы и комплектующие изделия, документацию и информацию, полученные в рамках соглашения.

Как сообщалось, данное соглашение работало с декабря 2000 года.

Напомним, в августе Кабинет министров принял постановление О прекращении действия соглашения с правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.

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