Кернел ” построит завод по переработке масличных на Хмельнитчине
2017-10-12 12:39
Кернел ” построит завод по переработке масличных на Хмельнитчине
Компания Кернел расширяет производственные мощности за счет строительства найбільшогов Украине завода по переработке масличных культур (подсолнечник, рапс, соя).
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
Местом реализации масштабного инвестиционного проекта выбрано Староконстантиновский район Хмельницкой области на базе действующего элеватора Кернел.
Плановая годовая мощность предприятия составит 1 млн т семян подсолнечника. Ввод производственных мощностей в эксплуатацию запланирован на середину 2020 г.
Сейчас Хмельницкий регион является преимущественно сельскохозяйственным, имеет значительный потенциал роста площадей под выращивание масличных культур и увеличения урожаев.
Новый завод станет самым современным в Украине в своем сегменте. Высокотехнологичное оборудование и европейские стандарты управления качеством, охраны труда и экологии обеспечат соответствие производства самым высоким мировым стандартам.
«Вместе с районной администрацией мы готовы оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта строительства завода по переработке масличных культур Кернел. Компания хорошо зарекомендовала себя в области как опытный инвестор, профессиональный производитель сельхозпродукции, надежный работодатель и ответственный арендатор сельскохозяйственных земель», — отметил председатель Хмельницкой Облгосадминистрации Александр Корнейчук.
По словам директора по управлению производственными активами Кернел Юрия Пугача, благодаря благоприятным климатическим условиям Западная Украина демонстрирует стремительные темпы роста производства масличных культур. При этом современные технологии выращивания позволяют избежать изнурении почв и таким образом сохранять окружающую среду.
«Мы искренне благодарны руководству области за активную позицию и стремление привлечь масштабные инвестиции в свой регион. Такая поддержка является важным условием для нас при выборе места строительства. Строительство завода — это несомненное преимущество для Хмельнитчины. Значительные перспективы и увеличение доходности производители семян подсолнечника получат за счет сокращения логистических расходов. Мы всегда строим открытые и честные отношения с партнерами. Нам доверяют свою продукцию свыше 3 тыс. производителей сельхозпродукции по всей Украине», — подчеркнул Юрий Пугач.