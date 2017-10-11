Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о третью беременность
2017-10-11 12:55
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о третью беременность
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с принцами Уильямом и Гарри устроили прием в Букингемском дворце.
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Таким образом жена принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после новости о третью беременность. Как известно, герцогиня находится на первом триместре и сильно страдает от токсикоза, из-за чего почти не выходит из дома и не посещает никакие мероприятия. За это она даже не смогла сопровождать сына Джорджа в первый класс, передает Rus.Media.
Впрочем, 10 октября Кейт таки порадовала британцев своим присутствием на приеме в Букингемском дворце в честь Всемирного дня психического здоровья. На мероприятие королевская семья пригласила гостей, которые работают в сфере психического здоровья в Великобритании.
Следует заметить, что выглядела беременная Кейт Миддлтон прекрасно! Она появилась в нежно-голубом кружевном платье от Temperley London. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила черными туфлями на каблуках и маленьким черным клатчем. Не скрывала Кейт Миддлтон и беременного животика. Надеемся, что она уже оправилась от ужасного токсикоза!