Кейт Хадсон продемонстрировала свой новый имидж на красной дорожке
26.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-25 20:31
Кейт Хадсон продемонстрировала свой новый имидж на красной дорожке
Актриса позировала в эффектном платье цвета металлик.
Актрису Кейт Хадсон – не узнать, передает Rus.Media. Недавно актриса побрила голову ради нового проекта. На днях Кейт впервые продемонстрировала свой новый имидж, появившись на премьере фильма со своим участием – “Маршалл”.
На премьеру драмы Хадсон пришла не одна, а со своим новым бойфрендом – основателем звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.
Фильм рассказывает о яркую страницу в биографии Тергуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США. На красной дорожке актриса позировала в эффектном платье цвета металлик от Stella McCartney.