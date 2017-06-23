Казацкий праздник в Батурине: план мероприятий
08:00 – 10:00 – Соборное богослужение в церкви Воскресения Господня на Цитадели, настоятель Свято-Покровского храма г. Батурина митрофорный протоиерей отец Роман и священники
Казацкий праздник начинается на Цитадели Батуринской крепости
Все собираются у Памятника жертвам Батуринской трагедии 10:00 – 10:15 – Соборная лития, настоятель Свято-Покровского храма г.. Батурина митрофорный протоиерей отец Роман и священники 10:15 – 10:20 – возложение цветов к Памятнику жертвам Батуринской трагедии 1708 года Переход к Майдану Гетманской славы 10:30 – возложение цветов к скульптурной композиции «гетманы. Молитва за Украину »10:35 – 10:40 – построение колонны на Майдане Гетманской славы 10:40 – 11:00 – торжественное шествие колонны до Певческого поля возле парка« Кочубеевский »(в процессе шествия возложение цветов к памятнику Т. Шевченко ) 11:10 – торжественное открытие праздника – сцена на Певческом поле, выступления почетных гостей на Певческом поле устроено Город мастеров, Городок развлечений для детей, сувенирные лавки, торговые точки и т.д. 11:40 – 14:30 – концертная программа профессиональных коллективов Черниговского областного филармонического центра: Академический народный хор под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Коцура, балетмейстер Виктор Войников; лауреат Шевченковской премии Василий Нечепа, лауреаты международных конкурсов Нина Коцур, Татьяна Олейник, Елена Близнюк, Светлана Примак, Вячеслав Мацвийко, заслуженный артист Украины Владимир Гришин – одновременно с концертной программой на Певческом поле будет действовать программа для детей Черниговского областного театра кукол 14:30 – 15 30 – казацкие развлечения, соревнования, игры – одновременно с казацкими развлечениями на площадке перед Домом генерального судьи Кочубея – спектакль «Вечная любовь», посвященная гетману Ивану Мазепе и Матроне Кочубей, группы под руководством Дяговця Виталия., г. Конотоп 15:30 – 17:00 – выступление популярной украинской группы «KOZAK SYSTEM» 17:00 – 19:00 – концертная программа коллективов и исполнителей Бахмачского района 19:00 – 20:00 – выступление группы «Протифаzа», г. Бахмач 21:00 – 1.00 26.06.17 – праздничная «Вечерница».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым