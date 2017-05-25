Казаки, кулеш и танцы: в Батурине пройдет грандиозный праздник (Афиша)
25.05.2017 | Социум | Комментариев нет|
25 июня в Батурине состоится Казацкое праздник.
Гости праздника смогут прикоснуться к казацкой истории, поклониться подвигу героических борцов за независимость Украины, послушать выступления профессиональных и любительских художественных коллективов, поесть вкусного кулеша, принять участие в казацких развлечениях, приобрести изделия народных мастеров, попеть и потанцевать. Место проведения – Певческое поле рядом с парком «Кочубеевский».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым