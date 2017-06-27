Казацкий праздник в Батурине
Традиционный Казацкий праздник в Батурине, начатое Народным Движением и обществом “Просвита”, популярное и ожидаемое как для гостей города, так и для местных жителей. В этом году мероприятие состоялось 25 июня, в воскресенье. Руководство области и города, народные депутаты, представители казачества, партийных и общественных организаций и все неравнодушные собрались вместе на Цитадели Батуринской крепости.
Соборное лития по погибшим защитниками Батурина в 1708 году и украинскими воинами, которые отдали жизни, защищая Украину на ее востоке, отслужил настоятель Свято-Покровского храма Батурина митрофорный протоиерей отец Роман. В знак памяти и почета состоялось возложение цветов к Кресту Героям Обороны Батурина и скульптурной композиции «Гетманы. Молитва за Украину».
Торжественным шествием под звуки «Казацкого марша» участники мероприятия перешли к основному месту проведения праздника — Певческого поля у парку «Кочубеевский».
Открыла праздник заместитель председателя — руководитель аппарата областной государственной администрации Наталья Романова:
— В историческом становлении Украины нет другого явления, которое бы так глубоко повлияло на судьбу всего украинского народа, как казачество. Казацкая эпоха — это страницы высочайшей доблести и, одновременно, наиболее драматический период войн и патриотического подъема. Именно поэтому казачество — это, прежде всего, гордость украинской нации и источник ее духовной силы.
С приветственными словами к участникам мероприятия также обратились первый заместитель председателя областного совета Валентин Мельничук, народные депутаты Украины Валерий Давиденко и Юрий Левченко, народный депутат 3-го созыва Александр Пухкал, депутат областного совета Григорий Данько, другие почетные гости праздника.
После торжественной части состоялась праздничная концертная программа от областного филармонического центра фестивалей и концертных программ, коллективов и исполнителей Бахмачского района. Изюминкой мероприятия стало выступление украинской группы «Kozak System». Кроме того, желающие имели возможность осмотреть выставку народных умельцев в «Городке мастеров», полакомиться разнообразными вкусностями или купить сувенир в магазинчиках, которые развернулись на Певческом поле.
Гостем праздника был и первый председатель краевого Движения Валерий Саранча: “Когда мы начинали – Батурин был забитым селом. И наши походы, которые ежегодно завершались в Батурине, привлекли к нему внимание всего украинского мира. В конце концов, здесь создан национальный заповедник, в котором работают более сотни батуринцев. Теперь здесь более 200 тысяч туристов ежегодно и бывшая гетманская столица ожила”.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым