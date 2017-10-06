Катя Варнава показала, как выглядит утром

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-06 15:14

Катя Варнава показала, как выглядит утром
Звезда Comedy Woman поделилась новым селфи в Инстаграме.

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Российская артистка показала в социальной сети фото, на котором она изображена практически без макияжа, передает Rus.Media. В подписи к фото Катя Варнава пожелала своим фолловерам “доброго утра”, на что в комментариях они ответили ей тем же.

Почти не накрашена и с небрежной гулькой Варнава привлекла особое внимание публики. Ее искупали одновременно в комплиментах и критике, как всегда, указав на чрезмерную худобу.

Несмотря на подавляющее большинство отрицательных отзывов, касающихся неординарной внешности теле-звезды, новое селфи Кати Варнавы лайкнули более 48 тысяч пользователей социальной сети.

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