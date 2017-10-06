Катя Варнава показала, как выглядит утром
2017-10-06 15:14
Катя Варнава показала, как выглядит утром
Звезда Comedy Woman поделилась новым селфи в Инстаграме.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Российская артистка показала в социальной сети фото, на котором она изображена практически без макияжа, передает Rus.Media. В подписи к фото Катя Варнава пожелала своим фолловерам “доброго утра”, на что в комментариях они ответили ей тем же.
Почти не накрашена и с небрежной гулькой Варнава привлекла особое внимание публики. Ее искупали одновременно в комплиментах и критике, как всегда, указав на чрезмерную худобу.
Несмотря на подавляющее большинство отрицательных отзывов, касающихся неординарной внешности теле-звезды, новое селфи Кати Варнавы лайкнули более 48 тысяч пользователей социальной сети.