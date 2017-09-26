Катя Осадчая покрасовалась в блестящем платье
26.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-24 18:07
Катя Осадчая покрасовалась в блестящем платье
Катя Осадчая блистала на съемочной площадке собственной программы.
В сети появились фотографии, сделанные в гримерке программы «Светская жизнь» перед выходом очередного выпуска в эфир, передает Rus.Media. На снимках изображена ведущая шоу Катя Осадчая и ее визажист.
Слава Чайка наносит последние штрихи в макияже телеведущей, а Катя позирует в золотистом мини, подчеркивающий ее стройную фигуру и длинные ножки. На голове у звезды – нежный венок из белых цветов.