Катя Осадчая показала, как выглядела в юности
2017-10-13 13:55
Катя Осадчая показала, как выглядела в юности
Известная украинская ведущая Катерина Осадчая поделилась раритетным фото, где ей 16 лет.
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Ведущая известных украинских шоу Катя Осадчая порадовала поклонников фотографией с юности. Красотка даже поделилась деталями своего модельного жизнь в 16 лет, а также потішилась том, что в Украине появились модель размера плюс, передает Rus.Media. Фанаты сразу же засыпали Екатерину комплиментами, отметив, что она напоминает Дженифер Лоуренс и даже Лесю Украинку. А как думаете вы?
Мне 16, только что приехала в Париж, приехала с мамой, но через две недели мама уехала, а я осталась работать и учиться жить без родителей. Я точно знаю, что профессия модели закаляет на всю жизнь. Я радуюсь, что немного своего опыта смогу передать первым в Украине моделям plus size #скоро #модельXL