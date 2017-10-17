Катя Осадчая показала фото с модельной юности
2017-10-17 12:06
Катя Осадчая показала фото с модельной юности
Известная украинская ведущая Катерина Осадчая поделилась раритетным фото, на котором она подросток.
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Красотка, которая недавно родила сына в браке с Горбуновым, активно продолжает работать не только над “Светской жизнью”, но и над проектом “МодельXL”, передает Rus.Media. Осадчая призналась, что во время съемок загадала модельный опыт, который не такой солнечных и уютный, как кажется. Как отметила Екатерина, профессия модели – это не развлечение и не хобби.
“На этой фотографии мне 14, журнал #SPUR, Япония, фотосессия в пригороде Токио. Заброшенная школа, где было ужасно холодно и сыро, снимали долго, японцы любят начинать работать o 4-5 утра. Япония для меня стала самым большим испытанием детства. Люди с другим менталитетом, трудоголики, что не делают скидок ни на возраст, ни на пол”, – говорится в подписи к фото.