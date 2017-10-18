Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова беременны? (фото)
2017-10-18 15:02
Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова беременны? (фото)
Причиной тому стал наряд, в котором Катя засветила округлившийся животик.
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Поклонники заподозрили, что украинская телеведущая готовится стать мамой в третий раз, передает Rus.Media.
Причиной тому стал наряд, в котором Катя засветила округлившийся животик.
Так, в минувшие выходные состоялась свадьба известного шоумена Андрея Джеджулы и его возлюбленной Юлии Леус. Поздравить молодоженов пришла и ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая. На официальной странице передачи в Instagram появилось несколько фотографий со свадебного торжества, где телеведущая стоит боком к видеокамере, а расстегнутый жакет создает иллюзию округлившемуся животику.
«Мне кажется, или Екатерина снова беременна?», «Катя, опять! Поздравляем», «Екатерина, вы ждете пополнения? Поздравляю, дети — это прекрасно», — прокомментировали снимок поклонники.