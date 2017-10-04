Каталония объявит о независимости за несколько дней – власти региона
2017-10-04 08:47
Каталония объявит о независимости за несколько дней – власти региона
Каталония объявит о независимости за несколько дней – власти региона Каталония намерена уже через несколько дней официально объявить о своем отделении от Испании.
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Об этом в интервью BBC заявил Президент Женералітета Каталонии Карлес Пучдемон, передает Rus.Media.
По его словам, правительство Каталонии «будет действовать в конце этой недели или в начале следующей».
Отвечая на вопрос о том, как он будет действовать в случае вмешательства центрального правительства и захвата власти в Каталонии, Президент ответил, что это стало бы «ошибкой, которая все меняет».
Пучдемон добавил, что пока никаких контактов между Мадридом и Барселоной не происходит.
Напомним: 1 октября в Каталонии прошел запрещен Испанией референдум о независимости автономии. Испанская полиция пыталась заблокировать голосование. В результате произошли столкновения, в которых пострадали сотни людей.