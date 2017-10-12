Каталония: Испания выдвинула дедлайн для сепаратистов
2017-10-12 08:34
Каталония: Испания выдвинула дедлайн для сепаратистов
Правительство Испании дал лидеру Каталонии пять дней на то, чтобы сообщить – объявил он о независимости региона или нет, сообщают правительственные источники.
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Если Карлес Пучдемон подтвердит, что объявил, он получит еще три дня, чтобы забрать заявление обратно, говорят источники, передает Rus.Media.
Если этого не произойдет, Мадрид может сослаться на 155 статью конституции. Она позволяет правительству приостановить автономию региона и ввести прямое правление.
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Ранее в среду премьер Испании Мариано Рахой заявил, что его правительство попросило каталонскую власть объяснить, объявила она независимость или нет.
Лидеры региона во вторник подписали декларацию о независимости, но остановили ее реализацию для переговоров.
1 октября в Каталонии прошел противоречивый референдум, организованный сепаратистским правительством. Конституционный суд Испании объявил его недействительным.
Власти региона заявила, что независимость поддержали почти 90% избирателей при явке в 43%. Противники независимости преимущественно бойкотировали голосование.
Национальная полиция пыталась его остановить. При этом произошли столкновения, сотни людей пострадали.
Господин Пучдемон во вторник вечером выступил в каталонском парламенте, заявив, что регион получил право на независимость по итогам голосования.
Он сказал, что “воля народа” заключается в том, чтобы отделиться, но также отметил, что хочет “деэскалации”.
Поэтому он объявил, что “приостанавливает действие декларации о независимости” для дальнейших переговоров с Мадридом.
Затем он и другие лидеры Каталонии подписали декларацию о независимости. Имеет ли она какой-то правовой статус – неясно.
Господин Рахой в среду обвинил господина Пучдемона в “намеренной путанице” и заявил, что хочет восстановить “уверенность”.
Премьер выступил с этим заявлением после срочной встречи правительства в среду, созванной, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
Что дальше?
Премьер Испании попытался отбить мяч на поле Каталонии. Он попросил главу региона разъяснить, тот принял декларацию о независимости или нет.
Точного срока для ответа не предусмотрено, хотя политические источники и средства массовой информации Испании говорят о пять дней.
Тем временем источники в сенате, где Народная партия Мариано Рахоя имеет большинство, указывают, что правительство попросило ввести в силу 155-ю статью Конституции, которая предоставляет премьеру полномочия приостановить деятельность правительства автономии – или немедленно, или шаг за шагом.
Статья 155 никогда ранее не применялась, и в парламенте существуют разногласия относительно ее интерпретации, порядка вступления в силу и масштаба полномочий, которые она предоставляет.
По сообщениям в испанских СМИ, если премьер удастся статье 155 без ответа от президента Каталонии, партии в каталонском парламенте, которые выступают за независимость, в ответ примут декларацию о независимости.