Касается каждого. Сестры-соперницы (видео)
2017-10-12 20:22
Касается каждого. Сестры-соперницы (видео)
6 лет назад многодетная мама Ирина Галицкая из Житомирской области решила поехать на заработки заграницу.
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За детьми попросила присмотреть младшую сестру. А когда вернулась, узнала, что ее лишили родительских прав, передает Rus.Media.
Ирина уверена, что все это подстроила ее младшая сестра, чтобы забрать детей к себе. Чтобы официально вернуть сыновей, Ирина устроилась на работу, сделала в доме ремонт и начала собирать документы на восстановление родительских прав.
Но родная сестра снова вмешалась и категорически против возвращения мальчиков до родной мамы. Искреннее желание уберечь детей или женская конкуренция из ревности? В студии проекта встретились родные сестры, которые впервые за долгие годы попытались изменить судьбу своих детей.