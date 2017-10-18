Касается каждого. Парализованная совесть (видео)
2017-10-17 20:47
Касается каждого. Парализованная совесть (видео)
Долгие годы соседи восхищались Натальей Фозекош – всегда ухоженная, интеллигентная женщина была примером для многих.
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Полураздетая женщина умоляет соседей о помощи на лестничной площадке, передает Rus.Media. Такую картину застали мукачевские полицейские, когда прибыли по вызову жильцов одной из городских многоэтажек.
Долгие годы соседи восхищались Натальей Фозекош – всегда ухоженная, интеллигентная женщина была примером для многих. Несколько лет назад она развелась с мужем и познакомилась с мужчиной, который с тех пор живет вместе с ней. А недавно Наталья тяжело заболела.
Сейчас больная и голодная женщина живет в условиях ужасной антисанитарии. По словам соседей, новый человек не только не заботится о больной жене, но и поднимает на нее руку… В студии говорили о равнодушии родных и попытались понять, какая судьба ждет парализованную женщину?