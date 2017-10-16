Касается каждого. Мама-ребенок. Признание (видео)
2017-10-15 21:15
Касается каждого. Мама-ребенок. Признание (видео)
Шестиклассница из Борислава Львовской области, 12-летняя Таня Лучишин, 17 сентября родила дочку.
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13 октября, зрители увидели эксклюзивный выпуск ток-шоу – «Мама-ребенок. Признание». Это продолжение истории, которая шокировала всю Украину, передает Rus.Media.
Шестиклассница из Борислава Львовской области, 12-летняя Таня Лучишин, 17 сентября родила дочку. История мамы-ребенка вызвала пристальный интерес не только у знакомых семьи и земляков, но и всех СМИ Украины. Главный вопрос, который волновал общественность: кто отец ребенка? Неужели он так и не возьмет на себя ответственность за случившееся?
Главный подозреваемый в отцовстве, 18-летний сосед семьи Лучишин – Андрей, на контакт с семьей Тани идти отказывался от камер журналистов убегал. Попытки отчима Тани, Ивана Еремина, поговорить с парнем по-мужски ни к чему не привели.
Таня Лучишин и ее мама в ситуации всеобщего осуждения и сплетен решились рассказать свою историю только тем, кому доверяли по-настоящему: журналистам программы и попросили о помощи: расставить все точки над «i», добиться правды от потенциального отца маленькой Дианки.
Программа о 12-летней мамы оказалась очень эмоциональной и трогательной. Но найти ответ на главный вопрос не удалось. Потенциальный отец Дианы, Андрей, от комментариев отказался, но тест ДНК сделал. На днях маме Тане, Анне Лучишин, позвонили из лаборатории, которая делала тест, и сказали, что Андрей не является отцом ребенка. Но почему Таня указала именно на него? И кто тогда является отцом маленькой Дианы?
«После первой программы Тани зрители забросали нас в том, что мы поддерживали девочку, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Но я всегда защищал и буду защищать детей в любой сложной ситуации. Девочка, которая забеременела в 11 лет, в любом случае – жертва манипуляций и безответственности взрослых. Сейчас под подозрение и осуждение жителей Борислава попали все мужчины, которые так или иначе вхожи в дом семьи Лучишин, независимо от возраста: и отчим, и ее родные братья. Мы все знаем, насколько жестока человеческая молва. И для того, чтобы Таня могла жить дальше, чтобы защитить ее от волны сплетен, пересудов, важно выяснить, кто отец ее ребенка. Отчим и братья девочки сегодня придут в студию, чтобы доказать, что они невиновны. Но что скажет сама Таня? Чтобы поддержать девочку, помочь ей в этой ситуации, с ней на нашу просьбу будут работать лучшие психологи страны».
Кто на самом деле оказался отцом новорожденной Дианы? И какие новые подробности зрители узнают в студии проекта Касается каждого.