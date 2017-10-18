Касается каждого. Конфликт поведения (видео)
2017-10-18 20:23
Касается каждого. Конфликт поведения (видео)
Родители учеников 2-го класса взбунтовались против 7-летнего Дениса Ткаченко.
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Этот школьный конфликт разгорелся несколько дней назад в городе Мукачево Закарпатской области, передает Rus.Media. Родители учеников 2-го класса взбунтовались против 7-летнего Дениса Ткаченко. Взрослые считают, что ребенок угрожает безопасности их детей и не должен учиться в этом классе.
С тех пор на телефон 50-летней мамы Дениса – Виктории Ткаченко – приходят сообщения с угрозами от других родителей. Чтобы отстоять право ребенка учиться в своем классе, Виктория вынуждена каждый день ходить с сыном на уроки и даже сидеть с ним за одной партой!
Гиперактивность ребенка или гиперопека мамы? В студии проекта Касается каждого попытались выяснить, что на самом деле стало причиной конфликта в Закарпатской школе.