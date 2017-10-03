Картошка по-бомбейски (индийская кухня) – уникальное сочетание покорит Вас навсегда!
2017-10-03 21:54
Картошка по-бомбейски (индийская кухня) – уникальное сочетание покорит Вас навсегда!
Индийская кухня.
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Ингредиенты:
картофеля — 1 кг
помидоры — 2 штука
растительное масло — 2 ст. л.
сливочное масло — 100 гр.
тмина — 1 ч. л.
зерна горчицы — 1 ч. л.
кориандр — 1 ч. л.
куркума — 1 ч. л.
молотый перец — 0,5 ч. л.
перец чили по-вкусу
1 ч. л. свежего имбиря
зелень петрушки
соль
Приготовления:
Отвариваем картофель, даем немного остыть и нарезаем крупными кубиками.
Помидоры порезать мелкими кубиками.
Разогреваем растительное масло, добавляем зерна горчицы, тмин, куркуму, кориандр, черный молотый перец, перец чили. Прогреваем специи на слабом огне.
Кладем сливочное масло на сковороду со специями, добавляем имбирь и обжариваем несколько минут. Добавляем туда помидоры и жарим на среднем огне несколько минут.
Выкладываем в сковороду картофель и мелко порубленную петрушку, соль и перемешиваем, прогреваем еще 5 минут, передает Rus.Media.
Приятного аппетита!