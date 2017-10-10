Карпаты засыпало первым снегом (фото)
10.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-10 14:30
Карпаты засыпало первым снегом (фото)
Впечатляющие фото.
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Одну из самых высоких вершин украинских Карпат – гору Поп Иван – засыпало первым снегом, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
“По состоянию на 9 октября погода на горе Поп Иван Черногорский: ветер юго-западный 7-8 м/с, температура воздуха -2°С, облачно”, – говорится в сообщении. По информации спасателей, видимость на горе достигает до 50 метров.