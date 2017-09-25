Карл Лагерфельд и Роберт Паттинсон сделали новую рекламу для “Dior”
25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
2017-09-25 10:58
Карл Лагерфельд и Роберт Паттинсон сделали новую рекламу для “Dior”
Лицом новой рекламной кампании бренда “Dior Homme” стал 31-летний актер Роберт Паттинсон.
Известный актер с удовольствием позировал перед объективом Карла Лагерфельда в его личной художественной парижской мастерской. Карл всегда выступает автором промо, передает Rus.Media.
Роберт в процессе съемок на себя примерял разные модели мужского гардероба Криса Ван Аша, среди которых приталенный костюм, кожаные кеды, бомбер. А современность супермодных новинок “Dior” подчеркнул черно-белый вневременной антураж.