Карго для кухни: удобство прежде всего
2017-09-25 12:39
Карго для кухни: удобство прежде всего
Это сетки, которые крепятся к фасадным системам.
Карго для кухни: удобство прежде всего
Карго — это сетки, которые крепятся к фасадным системам. Их начали использовать при изготовлении кухонь на заказ, ведь часто приходилось учитывать индивидуальные параметры помещений и просьбы заказчиков, поэтому размеры фасадов нередко варьировались. Чтобы этого избежать, между ними оставляли просветы, которые просто зашивали фасадом, что очень непродуктивно с точки зрения организации пространства. Поэтому в эти промежутки стали встраивать специальные сетки-держатели для различных кухонных прелестей.
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Идеальная организация хранения
Такие сетки изготавливаются в зависимости от того, что именно в них будет храниться:
- винные бутылки;
- сковородки;
- банки;
- тарелки;
- полотенца;
- подносы или разделочные доски;
- держатели для лопаток и ножей.
В противном случае эти системы различаются только по материалу изготовления — нержавеющая сталь или другой устойчивый к коррозии материал с покрытием (хромирование или эмаль). Более долговечные изделия с хромированием, поскольку они практически не подвергаются сколам.
Внешняя стенка такой системы не отличается от общего кухонного фасада. Поэтому такие системы хранения не только экономят место на кухне, но и прячут от посторонних глаз и налета пыли те предметы, которые могли бы занимать рабочую поверхность. Использование такого решения — несомненный плюс индивидуальных проектов кухонь.
Крепятся системы с помощью шариковых или роликовых направляющих. Шариковые направляющие обеспечивают плавный ход системы и ее полное выдвижение, но их стоимость зачастую выше, чем у роликовых моделей.
Рассматривая способ крепления, необходимо определиться с тем, будет ли оно боковым, нижним или фасадным. У каждого из этих видов есть свои преимущества. К примеру, фасадное крепление обеспечивает легкое открытие такой системы. Боковые выдвигаются наиболее плавно. Нижние модели труднее открыть, но это оптимальный вариант для семей с маленькими детьми.
Материал подготовлен для: https://kh.viyar.ua/catalog/kargo/.