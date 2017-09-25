Карго для кухни: удобство прежде всего

despravda | 25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-25 12:39

Карго для кухни: удобство прежде всего
Это сетки, которые крепятся к фасадным системам.

Карго для кухни: удобство прежде всего

Карго — это сетки, которые крепятся к фасадным системам. Их начали использовать при изготовлении кухонь на заказ, ведь часто приходилось учитывать индивидуальные параметры помещений и просьбы заказчиков, поэтому размеры фасадов нередко варьировались. Чтобы этого избежать, между ними оставляли просветы, которые просто зашивали фасадом, что очень непродуктивно с точки зрения организации пространства. Поэтому в эти промежутки стали встраивать специальные сетки-держатели для различных кухонных прелестей.

В Харькове наиболее оптимальным вариантом для заказа различных карго-систем, а также других кухонных комплектующих, есть авторитетный производитель мебели по индивидуальному проекту — компания «Вияр». На сайте интернет-магазина можно найти высококачественные мебельные комплектующие, различные отделочные материалы и декоративные элементы.

Идеальная организация хранения

Такие сетки изготавливаются в зависимости от того, что именно в них будет храниться:

  • винные бутылки;
  • сковородки;
  • банки;
  • тарелки;
  • полотенца;
  • подносы или разделочные доски;
  • держатели для лопаток и ножей.

В противном случае эти системы различаются только по материалу изготовления — нержавеющая сталь или другой устойчивый к коррозии материал с покрытием (хромирование или эмаль). Более долговечные изделия с хромированием, поскольку они практически не подвергаются сколам.

Внешняя стенка такой системы не отличается от общего кухонного фасада. Поэтому такие системы хранения не только экономят место на кухне, но и прячут от посторонних глаз и налета пыли те предметы, которые могли бы занимать рабочую поверхность. Использование такого решения — несомненный плюс индивидуальных проектов кухонь.

Крепятся системы с помощью шариковых или роликовых направляющих. Шариковые направляющие обеспечивают плавный ход системы и ее полное выдвижение, но их стоимость зачастую выше, чем у роликовых моделей.

Рассматривая способ крепления, необходимо определиться с тем, будет ли оно боковым, нижним или фасадным. У каждого из этих видов есть свои преимущества. К примеру, фасадное крепление обеспечивает легкое открытие такой системы. Боковые выдвигаются наиболее плавно. Нижние модели труднее открыть, но это оптимальный вариант для семей с маленькими детьми.

Материал подготовлен для: https://kh.viyar.ua/catalog/kargo/.

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