Кардиологическая помощь в Украине становится доступнее – МИНЗДРАВ
Украина значительно ускорила темпы реформирования кардиологического направления – специалисты даже говорят о настоящей революции в этой сфере, в частности, в борьбе с инфарктами миокарда.
Благодаря сотрудничеству Ассоциации кардиологов Украины и международных партнеров из общественной инициативы Stent for Life, уже есть определенные сдвиги, которые приближают качественную кардиологическую медицину к людям.
Так, по данным МИНЗДРАВА, по состоянию на сентябрь 2017 года в Украине действует 22 кардиологические (реперфузійні) центры в 18 областях, где проводят лечение инфарктов миокарда и болезней коронарных сосудов. До конца 2017 года запланировано открытие еще 13 новых центре по всей стране. Реперфузионная сеть расположится так, чтобы была возможность своевременно доставить пациента в центр в автомобили экстренной медицинской помощи в течение двух часов.
Кроме того, происходит обновление оборудования. Недавно Правительством было выделено 150 млн грн. бюджетных средств на закупку новых 13 ангиографов для обеспечения максимально достоверной диагностики. Новую технику будет установлено в больницах в разных регионах страны, чтобы обеспечить быстрый доступ к современной медицине всем гражданам.
В рамках реализации Правительственной инициативы бесплатного стентирования в экстренных случаях при остром инфаркте миокарда МИНЗДРАВ увеличивает количество установленных стентов. Так, в этом году было закуплено 10 354 стенты и сопутствующее оборудование для проведения процедур ургентного коронарного стентирования в случаях острого инфаркта миокарда.
“Сейчас Министерство здравоохранения подготовило два приказа: “О совершенствовании системы кардиологической помощи в учреждениях здравоохранения Украины” и “Порядок оказания медицинской помощи бригадами экстренной (скорой) медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом с елевацією сегмента ST”, – отмечает Александр Линчевский, заместитель Министра здравоохранения Украины. – Эти документы вводят новые правила функционирования системы оказания кардиологической помощи и работы бригад экстренной медицинской помощи в условиях расширения сети реперфузійних центров на территории Украины”.