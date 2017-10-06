Кардиологи назвали основные симптомы сердечного приступа и инсульта
К сожалению, часто мы не знаем, как может проявиться инфаркт и инсульт — опасные для здоровья и жизни состояния. Кардиологи из Всемирной федерации сердца назвали главные симптомы, которые следует знать каждому.
Итак, как подает expres.ua признаками сердечного приступа является:
• Дискомфорт в грудной клетке, сжимающая боль в груди или за грудиной;
• Дискомфорт или боль, которая распространяется на другие области верхней части тела, например на одну или обе руки, под лопатку, спину, шею, верхнюю или нижнюю челюсть или в область желудка;
• Одышка с чувством или без чувства дискомфорта в грудной клетке, а также немотивированная слабость, утомляемость, чувство страха, холодный пот, тошнота, рвота и головокружение.
Признаки инсульта:
• Слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела;
• Потеря сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;
• Внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах;
• Нарушения походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
• Внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.
При появлении каких-либо из этих признаков нельзя медлить, надо немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начать лечение, тем оно будет эффективнее.