Кардиологи назвали основные симптомы сердечного приступа и инсульта

magictr | 06.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

К сожалению, часто мы не знаем, как может проявиться инфаркт и инсульт — опасные для здоровья и жизни состояния. Кардиологи из Всемирной федерации сердца назвали главные симптомы, которые следует знать каждому.

Итак, как подает expres.ua признаками сердечного приступа является:

• Дискомфорт в грудной клетке, сжимающая боль в груди или за грудиной;

• Дискомфорт или боль, которая распространяется на другие области верхней части тела, например на одну или обе руки, под лопатку, спину, шею, верхнюю или нижнюю челюсть или в область желудка;

• Одышка с чувством или без чувства дискомфорта в грудной клетке, а также немотивированная слабость, утомляемость, чувство страха, холодный пот, тошнота, рвота и головокружение.

Признаки инсульта:

• Слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела;

• Потеря сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;

• Внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах;

• Нарушения походки, головокружение, потеря равновесия или координации;

• Внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.

При появлении каких-либо из этих признаков нельзя медлить, надо немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начать лечение, тем оно будет эффективнее.

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