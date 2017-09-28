Кардиолог опровергла 10 самых распространенных мифов относительно сердца
По данным МИНЗДРАВА, сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в Украине, поэтому медики призывают обратить внимание на свою сердечно-сосудистую систему. А что нужно знать о здоровье сердца?
Интервенционный кардиолог Лилия Сорохтей, Член Ассоциации интервенционных кардиологов, участник международной инициативы Stent for Life в Украине, опровергает 10 самых распространенных мифов о сердечно-сосудистые заболевания.
Миф 1: ”Я слишком молод, чтобы беспокоиться о сердечно-сосудистые заболевания”
Нет! То, как Вы живете теперь, влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Образования атеросклеротических бляшек может начинаться еще в детстве и подростковом возрасте, что потом вероятно приведет к сужению артерий. Много украинцев имеют сердечно-сосудистые заболевания, но не все они — люди преклонного возраста. Даже у молодежи и людей среднего возраста могут развить сердечные проблемы – особенно сейчас, когда ожирение, диабет 2 типа и другие факторы риска (малоподвижный образ жизни, курение и другие вредные привычки) становятся все более распространенными в молодом возрасте.
Миф 2: “Если у меня будет высокое кровяное давление, я это обязательно почувствую”
Это совсем не так! Гипертонию (высокое кровяное давление) называют “тихим убийцей”, поскольку вы, как правило, его не чувствуете. Вы можете долго не ощущать никаких симптомов, поэтому не надо ждать, пока ваш организм предупредит вас о проблемах. Просто время от времени измеряйте артериальное давление с помощью тонометра. Норма для взрослых – 120/80 мм.рт.в Чем ранее вы обнаружите, что у вас есть гипертония и начнете лечение, тем меньше вероятность развития осложнений: инфаркта, инсульта, повреждения почек, глаз и других серьезных заболеваний.
Миф 3: “Я сразу пойму, что у меня сердечный приступ (инфаркт), потому что у меня будет сильная боль в груди”
Не обязательно. Несмотря на то, что боль или дискомфорт в груди являются самым частым проявлением инфаркта, он может сопровождаться и другими, менее специфическими симптомы. К ним относятся одышка, тошнота, ощущение нехватки воздуха, очень резкая слабость и боль или дискомфорт в одной или обеих руках, челюсти, шее или спине. Даже если вы не уверены, что это сердечный приступ, немедленно позвоните в 103.
Миф 4: “Диабет не угрожает моему сердцу, пока я принимаю лекарства”
Не всегда! Конечно, контроль сахара поможет уменьшить риск или задержать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но, даже когда уровень сахара в крови находится под контролем, у вас все еще повышенный риск сердечных заболеваний и инсульта. Это потому, что факторы риска, которые способствуют началу диабета, также повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эти перекрестные факторы риска включают высокое кровяное давление, избыточный вес и ожирение, малоподвижный образ жизни и курение.
Миф 5: “В моей семье у всех были проблемы с сердцем, поэтому я ничего не смогу с этим поделать”
Хотя люди с семейной историей сердечных заболеваний находятся в группе более высокого риска, вы можете принять реальные меры для его снижения. Чтобы сохранить ваше сердце здоровым, достаточно придерживаться этих рекомендаций: ежедневно минимум 25-40 минут в день посвящать таким видам физической активности, как ходьба, легкий бег, плавание, езда на велосипеде; есть здоровую пищу, контролировать уровень “вредного” холестерина, уровень сахара в крови и артериальное давление; поддерживать здоровый вес и бросить курить.
Миф 6: “Мне не нужно контролировать уровень холестерина, потому что я молодой”
Кардиологи рекомендуют проверять уровень холестерина в крови каждые 5 лет, начиная с 20 лет и даже раньше, если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Дети в таких семьях могут иметь повышенный уровень холестерина, это повышает риск развития у них сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. Снизить высокий уровень “плохого” холестерина (и, соответственно, риск сердечно-сосудистых заболеваний) поможет здоровое питание и физическая активность.
Миф 7: “Сердечная недостаточность – это когда сердце перестает биться”
Нет, когда сердце внезапно перестает биться — это остановка сердца, а не сердечная недостаточность. При сердечной недостаточности сердце продолжает работать, но оно не может нормально качать кровь. Это может вызвать одышку, отеки на ногах, увеличение печени или постоянный кашель и хрипы. Часто причиной сердечной недостаточности является неправильное лечение инфаркта миокарда. Во время остановки сердца человек теряет сознание и может внезапно умереть, если ей не оказать своевременную помощь.
Миф 8: “У меня болят ноги, потому что я старею. Я уверен, что это не имеет ничего общего с моим сердцем”.
Не всегда. Боли в ногах при ходьбе могут быть признаком заболевания периферических артерии. В ногах тоже есть артерии, в которых могут образовываться холестериновые бляшки, как и в сосудах сердца. У людей, которые имеют заболевания периферических артерий, риск инфаркта или инсульта увеличивается.
Миф 9: “Мое сердце бьется очень быстро. Наверное, у меня будет сердечный приступ”
Не факт. Некоторые вариации пульса является вполне нормальным явлением. Частота сердечных сокращений ускоряется во время тренировки, эмоциональных нагрузок, подъеме температуры и сповільнюєтеся, когда вы спите. В большинстве случаев учащенного сердцебиения не стоит беспокоиться . Но иногда это может быть признаком аритмии — ненормального или нерегулярного сердцебиения. И хотя большинство аритмий являются безобидными, некоторые могут длиться достаточно долго, влияя на работу сердца, или могут вызвать инсульт, поэтому требуют лечения. Для того, чтобы выявить опасные аритмии нужно сделать суточное мониторирование электрокардиограммы.
Миф 10: “После инфаркта я должен избегать физических нагрузок”
Нет! Нужно как можно быстрее начать процесс физической реабилитации! Исследования показывают, что люди, которые пережили инфаркт и регулярно занимаются физическими упражнениями (ходьба, легкий бег и др.) и меняют стиль жизни на здоровый (правильное питание, отказ от табака), живут дольше, чем те, кто этого не делает. Кардиологи рекомендуют по крайней мере два с половиной часа физической активности средней интенсивности в неделю для поддержки вашего сердца.