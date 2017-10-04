Кардинальные изменения в партии Порошенко
2017-04-03 13:48
Кардинальные изменения в партии Порошенко
3 апреля Украина узнает имя нового председателя БПП “Солидарность”
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Фракция “Блока Петра Порошенко” избрала нового председателя, имя которого будет названо на заседании при личном присутствии лидера Украины Петра Порошенко.
В понедельник, 3 апреля, на заседании с участием Президента Украины Петра Порошенко будет объявлен новый председатель парламентской фракции БПП.
Об этом рассказала народный депутат Украины Ирина Луценко, передает Rus.Media.
“Сейчас обсуждается несколько кандидатур и мне очень приятно, что в том числе обсуждается и моя кандидатура. Все это будет сегодня в присутствии президента обсуждаться”, – отметила она.
Политик объяснила, что на этот пост претендует представитель президента Артур Герасимов.
“Я думаю, что сегодня на заседании все будет решено, ведь фракция почти определилась с этим вопросом”, – добавила Луценко.