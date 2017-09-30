Кардашьян не смогла спрятать свою грудь в купальнике (фото)
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 19:54
Кардашьян не смогла спрятать свою грудь в купальнике (фото)
Девушка предстала перед фанатами в довольно откровенном костюме, декольте которого имело вырез до пупка.
Ким Кардашьян, американская звезда и популярная телеведущая, не смогла спрятать грудь в своем купальнике, передает Rus.Media. Девушка предстала перед фанатами в довольно откровенном костюме, декольте которого имело вырез до пупка.
При этом купальный костюм Ким был оснащен специальными прозрачными вставками по бокам, которые полностью выставляют грудь Кардашьян на показ.
Поклонники знаменитости в социальных сетях были в восторге от увиденных фотографий. Они одобрили выбор девушки.