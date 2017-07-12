Каннабис снижает уровень удовлетворения человека от денег
Нейробиологи из Мичиганского университета (США) выяснили, что употребление каннабиса может влиять на систему вознаграждения в головном мозге человека, сообщает golos.ua. В частности, снижается уровень удовлетворенности, которое человек может получать от таких вещей, как денежный выигрыш.
Ученые воспользовались данными долговременного исследования молодых людей, употребляющих марихуану. Всего было изучено 108 человек 20-летнего возраста. В ходе эксперимента мозг участников сканировался с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Добровольцы должны были нажимать на кнопку, когда на экране перед ними появлялась цель. Перед каждым испытанием им говорили, что в случае успешного выполнения задания они могут выиграть 20 центов или пять долларов.
Исследователей интересовало прилежащее ядро — участок мозга, который является частью центра удовольствия. В тот момент, когда человек выполняла условия и смаковала получения награды, нейроны прилежащего ядра обычно активировались благодаря наличию нейромедиатора дофамина. Чем сильнее реакция, тем больше удовольствия испытывает человек, что, в свою очередь, влияет на ее поведение.
Однако результаты показали, что чем чаще добровольцы курили марихуану, тем слабее была дофамінова реакция.
Ранние исследования показали, что курение психотропного вещества начинает ассоциироваться с положительными ощущениями. В итоге, это может привести к тому, что человеку будет труднее отказаться от употребления каннабиноидов.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым