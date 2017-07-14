Каникулы опасны для детского здоровья, – ученые

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

К таким неутешительным выводам пришли ученые, сообщает сайт Наша мама.

Дети все больше свободного от обучения времени проводят не на улице, а дома – за гаджетами и просмотром телевизора. В итоге, в сентябре возвращаются в школу с избыточным весом, сообщает Daily Mail. Именно исследование было проведено благотворительной организацией UK Health. Ученые говорят, что физическая подготовка детей значительно снижается в течение школьных каникул.

В ходе исследования ученые отслеживали вес и физическую подготовку свыше 400 детей в возрасте девяти и десяти лет в 13 начальных школах на северо-западе Англии в течение 13-месячного периода. В результате выяснилось, что в течение учебного года у детей увеличивается физическая подготовка, а индекс массы тела – падает. Однако во время летних каникул все результаты уничтожаются – в сентябре дети возвращаются в школу с избыточным весом и пониженной физической формой.

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Ученые отмечают, что всему виной малая активность детей во время отдыха – они все больше времени проводят дома за просмотром телевизора или игрой в гаджеты. Эксперты предупреждают, что такие ленивые летние каникулы могут иметь серьезное долгосрочное влияние на здоровье, повышая риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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