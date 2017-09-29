Канадская певица Аврил Лавин похвасталась фигурой в прозрачном платье
29.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-29 09:27
Канадская певица Аврил Лавин похвасталась фигурой в прозрачном платье
Аврил Лавин, которая устроила долгую творческую паузу, отметила 33-й день рождения.
Канадская певица Аврил Лавин, которая устроила долгую творческую паузу, отметила 33-й день рождения, передает Rus.Media.
Празднование Аврил устроила в одном из ресторанов Лос-Анджелесе. Однако внешний вид певицы удивил поклонников. Заметно, что Лавин набрала несколько лишних килограммов. А также для празднования выбрала кружевное платье, которое задралось и засветило ее белье.
Лавин завершила образ длинными черными сапогами и пиджаком.