Канадцы рассказали, где в Украине хотят построить еще 5 солнечных электростанций
26.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-25 22:26
Канадцы рассказали, где в Украине хотят построить еще 5 солнечных электростанций
Канадская компания TIU планирует вложить 94 млн евро в строительство пяти солнечных электростанций в Украине.
Так, осенью этого года компания рассчитывает завершить строительство первой станции на территории Никопольского завода ферросплавов. Ее мощность составит 10,5 МВт. Стоимость -14 млн евро.
Весной 2018 года TIU начнет строительство еще четырех объектов – трех в Николаевской области и одного в Херсонской.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция профинансирует строительство солнечных электростанций в зоне ЧАЭС.