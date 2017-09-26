Канадцы рассказали, где в Украине хотят построить еще 5 солнечных электростанций

despravda | 26.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-25 22:26

Канадцы рассказали, где в Украине хотят построить еще 5 солнечных электростанций
Канадская компания TIU планирует вложить 94 млн евро в строительство пяти солнечных электростанций в Украине.

Так, осенью этого года компания рассчитывает завершить строительство первой станции на территории Никопольского завода ферросплавов. Ее мощность составит 10,5 МВт. Стоимость -14 млн евро.

Весной 2018 года TIU начнет строительство еще четырех объектов – трех в Николаевской области и одного в Херсонской.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция профинансирует строительство солнечных электростанций в зоне ЧАЭС.

Похожие записи

Об авторе

despravda