Канадцы изобрели гаджет будущего “для взрослых”
2017-10-08 11:42
Канадцы изобрели гаджет будущего “для взрослых”
У смартфона есть множество функций.
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Канадская порностудия Brazzers представила ролик о собственный голографический смартфон Peach, передает Rus.Media. Спроектированное устройство является “порно-оптимизированным телефоном мечты для взрослых”.
Как выяснилось, в Brazzers Peach имеются оригинальные функции: стилус с вибрацией для мужчин и женщин, режим мастурбации, который скрывает все сообщения, пока пользователь занят просмотром порнографического ролика.
Кроме того, в гаджет встроен датчик биометрического защиты “Dickprint” — сканер гениталий. Кроме всего прочего, Brazzers Peach также имеет защитный экран, устойчивый к любым брызг. Устройство обладает виртуальным ассистентом ZZ, который может выполнять задачи как водопроводчик, учитель, доставщик пиццы и в других ролях.
Главная отличительная особенность устройства — голографический дисплей, который проецирует эротический контент в воздух. Экран телефона можно увеличивать, уменьшать, поворачивать так, чтобы пользователь смотрел видео с удобного ему ракурса.
Смотрите сюжет о новом изобретении