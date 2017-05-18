Камеры наблюдения на черниговских дорогах зафиксируют номер машины даже ночью
В Чернигове завершается программа «Безопасный город». Продолжается тестирование первых камер наружного наблюдения, установленных в общественных местах. Представитель фирмы-подрядчика заверил, что программное обеспечение улучшили, и сейчас оно соответствует требованиям правоохранительных органов. Правда, раньше были жалобы от полиции, ведь нужна информация о событии могла не фиксироваться. Поэтому раскрыть преступление, как говорится, по горячим следам при таких обстоятельствах было невозможно. Уличные камеры имеют распознавать номерные знаки автомобилей, движущихся с высокой скоростью, даже ночью. Также программа накапливает информацию об автомобильных потоки и при необходимости выдает правоохранителям исчерпывающий перечень мест, в которых побывала затея. Сейчас полиция использует программное обеспечение в тестовом режиме. А уже скоро состоится его презентация широкой общественности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым